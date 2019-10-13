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3 دول تعلق تصدير السلاح لتركيا والاتحاد الأوروبى يبحث غدا العدوان على سوريا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:26 م
3 دول تعلق تصدير السلاح لتركيا والاتحاد الأوروبى يبحث غدا العدوان على سوريا
هند المغربى

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بثت قناة العربية تقرير لها يوضح إعلان رفض العديد من الدول الأوربية إلى العمليات العسكرية التركية فى سوريا وإعلانها عن وقف أى طلبات لتصدير الأسلحة إلى تركيا

وأشار التقرير أن دول الأوربية لم تلفتت لتهديد الرئيس التركي رجب أردوغان بفتح البوابات التركية لملايين اللاجئين للعبور الى أوربا واتخذت موقفا حاسما اذاء الهجوم على سوريا لتكون الصفقات العسكرية السلاح الذى اشهرته فى وجهه الرئيس التركي

فرنسا أعلنت بقرار من وزارة الخارجية  تعليق أى مشروع لتصدير معدات حربية الى تركيا يمكن استخدامها فى إطار الهجوم على سوريا ، واعتبرت أن الهجوم التركي على سوريا يلحق ضررا بأمن أروبا ويهدد جهود التحالف ضد داعش

 

ولفت التقرير إلى أن ألمانيا ، اتخذت قرارا مماثلا بحظر تصدير السلاح الى تركيا  ، وفى السياق ذاته أعلنت هولندا تعليق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا ، وعلى نطاق اوربي اوسع تم الإعلان بأن وزراء خارجية الإتحاد الأوربي سوف ينسقون مواقفهم خلال الإجتماع المقرر عقده غدا الاثنين .

فيما أعرب بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عن قلقه العميق إذاء العمليات العسكرية لتركيا فى سوريا مؤكدا على أن بريطانيا لا يمكنها تأييد العمليات العسكرية التركية وأنه عرض على اردوغان رعاية مفاوضات بين تركيا والأكراد والتى لم تروق للرئيس التركي الذى أعتبر الجماعات الكردية جماعات ارهابية تهدد أمن بلاده ما قد يشير إلى مضيه قدما فى العمليات العسكرية 

 


تركيا

الاتحاد الأوربي

سوريا

العدوان التركي

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