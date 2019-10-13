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25 ديسمبر.. النطق بالحكم على متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:28 م
25 ديسمبر.. النطق بالحكم على متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 9 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، حجز  محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 25 ديسمبر للنطق بالحكم.
 
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
 
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

احداث ماسبيرو

جنايات القاهرة

شغب ماسبيرو

المستشار محمد سعيد الشربينى

التجمهر والقتل العمد

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