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17.8 % نسبة المشاركة فى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التونسية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:26 م
17.8 % نسبة المشاركة فى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التونسية انتخابات تونس
تونس(أ ش أ)

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة الإقبال على التصويت فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت حتى ظهر اليوم الأحد، نسبة 17.8% .

وأوضحت الهيئة - فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم - أن نسبة الإقبال على التصويت فى الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى الآن 14.7% .

وناشدت المواطنين التونسيين داخل البلاد وخارجها، التوجه إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطنى، واختيار من سيتولى مقاليد السلطة فى البلاد على مدار الخمس سنوات المقبلة.

يشار إلى أن عملية الاقتراع فى الجولة الرئاسية الثانية بدأت صباح اليوم داخل تونس، واستمرت على مدار ثلاثة أيام خارجها، اعتبارا من أمس الأول الجمعة، حيث سارع الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى يتنافس فيها كل من : أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروى.

 


تونس

انتخابات تونس

انتخابات الرئاسه التونسيه

الجوله الثانيه لانتخابات تونس

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