سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

14.1 مليار دولار التبادل التجارى غير النفطى بين الإمارات وروسيا خلال 5 سنوات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:09 ص
14.1 مليار دولار التبادل التجارى غير النفطى بين الإمارات وروسيا خلال 5 سنوات تبادل تجارى
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية، إن حجم التبادل التجارى غير النفطى بين دولة الإمارات وروسيا خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 14.1 مليار دولار، بينما بلغ التبادل غير النفطى بين البلدين العام الماضى 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار فى 2017 بنمو سنوى وصل إلى 36% ما يجسد تطور حركة التجارة الخارجية بين البلدين الصديقين وقوة الشراكة الإستراتيجية بينهما.
 
و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الإمارات وروسيا تشهد نموا ملموسا فى كل القطاعات التنموية خاصة فى ظل إعلان البلدين الصديقين الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما العام الماضى، التى تشمل المجال السياسى والأمنى والتجارى والاقتصادى والثقافى، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية، لافتا إلى أنه فى ظل الشراكات الراهنة بين البلدين والمقومات الاقتصادية الواعدة تواصل أحجام التبادل التجارى نموها خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أكثر تقدما.
 
وأضاف، أن أكثر من 3 آلاف شركة روسية تعمل حاليا فى الإمارات، وتتركز أنشطتها فى قطاعات العقارات والتجارة والتصنيع والاتصالات إلى جانب 576 علامة تجارية، و25 وكالة تجارية روسية مسجلة لدى الدولة.
 

الامارات

روسيا

التبادل التجارى

التجاره الخارجيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة