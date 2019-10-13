14.1 مليار دولار التبادل التجارى غير النفطى بين الإمارات وروسيا خلال 5 سنوات

محمد عبد المجيد

قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية، إن حجم التبادل التجارى غير النفطى بين دولة الإمارات وروسيا خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 14.1 مليار دولار، بينما بلغ التبادل غير النفطى بين البلدين العام الماضى 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار فى 2017 بنمو سنوى وصل إلى 36% ما يجسد تطور حركة التجارة الخارجية بين البلدين الصديقين وقوة الشراكة الإستراتيجية بينهما.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الإمارات وروسيا تشهد نموا ملموسا فى كل القطاعات التنموية خاصة فى ظل إعلان البلدين الصديقين الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما العام الماضى، التى تشمل المجال السياسى والأمنى والتجارى والاقتصادى والثقافى، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية، لافتا إلى أنه فى ظل الشراكات الراهنة بين البلدين والمقومات الاقتصادية الواعدة تواصل أحجام التبادل التجارى نموها خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أكثر تقدما.

وأضاف، أن أكثر من 3 آلاف شركة روسية تعمل حاليا فى الإمارات، وتتركز أنشطتها فى قطاعات العقارات والتجارة والتصنيع والاتصالات إلى جانب 576 علامة تجارية، و25 وكالة تجارية روسية مسجلة لدى الدولة.