سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

​الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع رأس مال بنك فيصل الإسلامى لمليار دولار

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:52 ص
​الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع رأس مال بنك فيصل الإسلامى لمليار دولار بنك فيصل
​كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 288 الصادر اليوم ​بتاريخ 13 أكتوبر 2019، القرار رقم 183 لعام 2019، والصادر عن وزير الأوقاف المصرى بصفته، بتعديل النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى، لرفع رأس مال البنك إلى مليار دولار أمريكى.
 
 
وجاء القرار بناء على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 76 بتاريخ 18 / 7 / 2019، والتى وافقت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسى للبنك.
 
 
وشمل القرار أن تكون الأموال فى صورة أسهم كل سهم منها بقيمة دولار أمريكى، أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وجميعها أسهم نقدية مكتتبة فيها مدفوعة بالكامل.
 
1
 

2
2

 


الجريدة الرسمية

رفع رأس مال بنك فيصل الإسلامى

وزير الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زراعة الوادى الجديد : تدعيم بنك أصول النخيل للحفاظ على نقاء الأصناف

الجمعة، 31 مايو 2019 09:59 م

اجتماع مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى.. الخميس

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:00 ص

النائبة إيناس عبد الحليم تؤكد موافقة بنك فيصل الإسلامى على توظيف السيدات

الأربعاء، 26 سبتمبر 2018 10:51 ص

بنك فيصل الإسلامى يتقدم بمستندات زيادة رأس ماله المصدر إلى 366.8 مليون دولار

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017 03:51 م

بنك فيصل الإسلامى: 714 مليون جنيه صافى الربح خلال 6 شهور

الإثنين، 11 سبتمبر 2017 03:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة