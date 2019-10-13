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تفتتح فصول ثانوية عامة للبنات..

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتطمئن على تطبيق اجراءات الأمن والسلامة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:48 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتطمئن على تطبيق اجراءات الأمن والسلامة الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من مدارس إدارات شرق ،وغرب كفر الشيخ ، وإدارة قلين التعليمية ،وحضرت طابور الصباح بمدرسة محلة  القصب للتعليم الأساسى التابعه لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وتابعت تطبيق اجراءات الأمن والسلامة بالمدارس التى زارتها.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ خلال كلمتها فى طابور الصباح ،إننا نشعر بالأمل والتفاؤل فى ظل الأمن والأمان الذى تنعم به مصرنا الحبيبة ، موجه نصائحها للطالبات بعدم الخوف أو اليأس وعدم التأثر بالإعلام الكاذب ،وعدم اتباع الدعاوى المغرضة لمن يصدرون السلبيات أو اليأس على غير الحقيقة .

وأضافت وكيل الوزارة ،أن من يصدر الفشل والسلبيات إنما يعبر عن  فشله ،وعلينا عدم الانصياع له ،ووجهت الطلاب للاستماع للنماذج الجميلة الناجحة المتفائلة لتبعث فينا الأمل، ولابد من وضع الفشل تحت أقدامنا لنعبر عليه للنجاح ،فتحيا مصر أمنة مستقرة ،ويحيا الشعب المصرى ورجال الجيش ،ورجال الشرطة ، مؤكدة أن دعوات الفشل والسلبيات لن تدوم،ويكفينا أننا نشعر بقوتنا وأمننا واستقرارنا.

وأكدت وكيل الوزارة إنها اطمأنت على تطبيق اجراءات الامن والسلامة بالمدارس ومنها  صب الطرانش بمدرسة محلة القصب ،وسلامة النوافد و أسلاك الكهرباء ، وغيرهم ،حفاظاً على سلامة الطلاب.

كما عبر أهالي قرية قونة التابعة لمركز قلين عن فرحتهم بافتتاح فصول ثانوية للبنات بمدرسة التعليم الأساسي،في استجابة سريعة من الدكتورة بثينة كشك، تخفيفاً عن كاهل الطالبات والأسر ،لقطع الطالبات مسافات كبيرة للوصول لأقرب مدرسة ثانوية، بالإضافة لاستجابتها لأعضاء مجلس النواب.

وأكدت ،وكيل وزارة التربية والتعليم ،أن كل العاملين بالعملية التعليمية في خدمة الطلاب والطالبات،بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وأنها عندما عُرض عليها فتح فصول ثانوي للبنات بمدرسة التعليم الاساسي بقرية قونة بقلين ،درست هذا الطلب جيداً ومدى العائد على الطالبات نفسياً واجتماعياً وتعليمياً إضافة لوجود فصول بالمدرسة غير مستغله،فقررت فتح فصول للطالبات

 

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وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس (3)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس (3)

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس (4)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس (4)

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس (7)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس (7)

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس (9)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس (9)

 


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