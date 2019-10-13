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وفد من الاستثمار يتوجه إلى واشنطن للمشاركة باجتماعات صندوق النقد الدولى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:27 م
وفد من الاستثمار يتوجه إلى واشنطن للمشاركة باجتماعات صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولى
كتبت رحاب نبيل

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غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، وفد من وزارة الاستثمار، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، متوجهة إلى واشنطن فى زيارة تستغرق عدة أيام، للمشاركة فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة محافظى البنك الدولى .

 

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن فى الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الحالى، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات السنوية حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين، بالإضافة إلى مديرى القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى وأكاديميين من دول العالم.

 

وتستهدف الاجتماعات مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمى، بما فى ذلك آفاق الاقتصاد العالمى والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة، ويجتمع مجلسا محافظى الصندوق والبنك الدولى عادةً مرة واحدة سنويا لمناقشة عمل كل من المؤسستين.

 


وزارة الاستثمار

اجتماعات صندوق النقد الدولي

مطار القاهرة

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