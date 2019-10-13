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وكيل تعليم القليوبية يكرم كبير معلمين بتوجيه عام التربية الموسيقية

وفد القليوبية يشارك بورشة عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:34 ص
وفد القليوبية يشارك بورشة عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية جانب من الورشة
القليوبية إبراهيم سالم

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شارك وفد محافظة القليوبية بورشة عمل تحت إشراف وزارة التنمية المحلية تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان Unfpa خلال الفترة من 12 _ 15 أكتوبر الجاري، لمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية بعنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان Unfpa.
 
 
وأشاد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالدور الحيوي والهام لهذا المشروع، وبالجهود التي يبذلها هذا المؤتمر الذي ينعقد حاليا بالقاهرة منذ أمس بمشاركة ثلاث محافظات من بينها القليوبية والتي يمثلها وفد من بينهم أعضاء وحدة السكان التي أنشئت بقرار محافظ القليوبية رقم 877 لسنة 2019، وتكون تابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وتضم 8 أعضاء من الإدارات المعنية بهذه القضية وللوحدة أن تستعين بمن تراه، ومعها أيضا عدد من شباب العاملين المتطوعين بالإضافة إلى أعضاء من المجاس القومي للسكان بالقليوبية.
 
 
 وأكد المحافظ، علي أهمية دور هذا المشروع لمصر عامة وللقليوبية التي تمثل جزء عزيز من مصر الحبيبة خاصة، مشيدا بمشاركة شباب القليوبية في هذا المشروع ودورهم الإيجابي المهم.
 
 
وبدأت فعاليات ورشة العمل صباح اليوم بعرض تحليلي قام به الدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي بالمشروع وأستاذ الإدارة ووكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية لتحليل الإطار المؤسسي المقترح لتسريع الاستجابة المحلية ( المزايا - التحديات)، وكيفية إشراك الشباب في صنع القرار والعائد المتوقع من مشاركة الشباب وتفعيل المسئولية المجتمعية من خلال عرض إلكتروني وعصف ذهني ومناقشات حيوية وفعالة، ومازال العمل مستمرا حتى لحظة نشر هذا الخبر .
 
من ناحية أخرى، كرم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية شادية طعيمة كبير معلمين بتوجيه عام التربية الموسيقية بديوان مديرية التربية والتعليم لبلوغها سن التقاعد .

ووجه عجلان، الشكر والتحية لشادية طعيمة لما بذلته من جهود للإرتقاء بالعملية التعليمية خلال فترة عملها وما قدمته من أعمال ساهمت فى الإرتقاء بالتعليم فى المحافظة .

وسلم وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال الإحتفالية التى نظمتها المديرية بالتنسيق مع توجيه عام التربية الموسيقية، بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، والدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد حسن جاد مدير عام العلاقات العامة.

فيما قدم عاطف سلامة وكيل المديرية، شهادة تقدير لها مثنيا على ادائها خلال فترة عملها وانها نموذجا للمعلم المخلص فى عمله والقيادى الناجح فى عمله .

وقدمت نيفين علام موجه عام التربية الموسيقية، وفريق العمل بالتوجيه هدية تذكارية لها تقديرا لها كنموذج ناجح يجب أن يحتذى به .

 

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