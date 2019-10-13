سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير داخلية بلجيكا: زيادة حالات إطلاق النار من الشرطة سبب ضغوط أو عيب أسلحة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:16 م
وزير داخلية بلجيكا: زيادة حالات إطلاق النار من الشرطة سبب ضغوط أو عيب أسلحة الشرطة البلجيكية
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تقرير جديدة صادرة عن وزارة الداخلية البلجيكية، اليوم الأحد، أن حوادث إطلاق النار للشرطة أصبح متكررا ومتزايدا، مشيرًا إلى أنه يوجد حالة إطلاق نار واحدة على الأقل كل شهر.

 

ووفقاً لصحيفة نيوزبلاد البلجيكية، قال وزير الداخلية البلجيكى بيتر دو كريم فى رد على استجواب مجموعة من النواب على هذه المسألة، حوادث إطلاق الشرطة ازدادت فى السنوات الأخيرة وتخلف ما بين إصابات شديدة أو قتل، وأوضح أن السبب فى ذلك يعود لعددة عواما منها الحالة النفسية لرجال الأمن ومعاناتهم من أعباء العمل، عيوب فى الأسلحة، أو سوء استخدام أفراد الأمن لها، أو عدم الالتزام بالتدابير الأمنية الجديدة.

 

وأشار بيتر دو كريم، إلى أنه بناء على تبريرات القائمين على نقابة رجال الشرطة، فإن زيداة العنف ضدهم هو السبب الرئيسى والذى لا يستطيع أفراد الامن ضبط  أنفسهم أمامها.


بلجيكا

الشرطة البلجيكية

حوادث اطلاق النار

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة