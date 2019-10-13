وزير المالية الكويتى: لن نعتمد التقديرات الأولية لميزانية "2020-2021"

وكالات

قال وزیر المالیة الكویتى الدكتور نایف الحجرف، إن الوزارة لن تعتمد التقدیرات الأولیة المقدمة من الجھات الحكومیة لمشروع المیزانیة العامة للسنة المالیة "2020 – 2021" والتي بلغت 27.7 ملیار دینار كویتى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك في كلمة للحجرف خلال ملتقى المالیة العامة السنوي الثاني الذي عقدته الوزارة الیوم، الأحد، بحضور الجھات الحكومیة المتخصصة بإعداد المیزانیة لتوجیه الجھات بالالتزام بقرارات وتعامیم وزارة المالیة في وضع تقدیرات مشروع میزانیتھا.

وحث الحجرف كل الجھات الحكومیة على تقدیم میزانیات واقعیة تحكم المصروفات وفقا لنتائج الحساب الختامي الأخیر مشیرا إلى أنه في حال عدم تقدیم میزانیات واقعیة فانھا ستضع التقدیرات بدلا من الجھات وعلى الاخیرة الالتزام بتقدیرات الوزارة.

ودعا إلى التعاون مع (المالیة) لتحدید أولویات الصرف خلال المشاركة في ورش عمل لتحدید الأولویات والتي ستعقد لأول مرة في الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر الحالي في مبنى الوزارة لمساعدة الجھات الحكومیة في وضع وخفض تقدیرات میزانیتھا وفق النھج والخطة الموضوعة لمیزانیة الدولة.

وقال ان "التقدیرات الأولیة للمیزانیة العامة المقبلة مضخمة وغیر واقعیة وھذا أمر مرفوض ولا یساھم في تعزیز التوازن المالي للمیزانیة" مشددا على ضرورة أن یعي الجمیع دوره في الحد من الھدر في المصروفات مراعین في ذلك عدم المساس بالمستوى المعیشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاریع التنمویة.