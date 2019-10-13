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وزير الدفاع الأمريكي: الأكراد على وشك اتفاق مع الجيش السوري وروسيا للتصدى لتركيا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:25 م
وزير الدفاع الأمريكي: الأكراد على وشك اتفاق مع الجيش السوري وروسيا للتصدى لتركيا وزير الدفاع الأمريكي
وكالات

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أكد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي ، أن واشنطن  تعتقد أن الأكراد على وشك إبرام اتفاق مع الجيش السوري وروسيا للتصدى لتركيا

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أنه سيتم إجلاء ألف جندي أميركي من شمالي سوريا.
 
احتدمت المعارك، الأحد، في شمال سوريا بين القوات الكردية من جهة والقوات التركية والمقاتلين السوريين الموالين لها من جهة أخرى، في المناطق الحدودية التي تسعى أنقرة للسيطرة عليها.
 
وأعلنت ألمانيا وفرنسا، الأحد، عن وقف تصدير السلاح إلى تركيا على خليفة العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة شمالي سوريا منذ الأربعاء الماضي.
 
وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده ستوقف تصدير السلاح إلى تركيا، التي أطلقت عملية عسكرية واسعة على شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين السوريين الأكراد.

 


الأكراد

وزير الدفاع الامريكي

العدوان التركى

روسيا

الجيش السورى

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