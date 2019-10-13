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وزير الآثار: تذكرة دخول المتحف الكبير 30 جنيها للمصريين.. والشاملة بـ 60 جنيه

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:47 م
وزير الآثار: تذكرة دخول المتحف الكبير 30 جنيها للمصريين.. والشاملة بـ 60 جنيه المتحف المصرى
كتب محمد مجدى السيسى

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قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن قيمة تذكرة الدخول للمتحف المصرى الكبير للمصريين ستكون 30 جنيها فى حين ستكون قيمة تذكرة الدخول للمجمع المتكامل 60 جنيها.
 
 
وأضاف "العنانى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير أن مشروع القانون وضع حد أقصى لرسوم الزيارة بـ2000 جنيه، مع حق الوزير ومجلس إدارة المتحف استثناء بعض الفئات مثلما يحدث الآن من طلاب وتلاميذ المدارس وغيرها من بعض الفئات الأخرى.
 
 
وأشار الوزير إلى أن الهيئة سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ومجلس إدارة وهو من سيدير بالفعل المجمع المتكامل كما سيكون هناك مدير تنفيذى ونائبين له، كما سيتم عمل لوائح لمجلس الإدارة مثلما هو الحال فى مكتبة الإسكندرية.
 
 

البرلمان

وزير الاثار

خالد العناني

اسامه هيكل

المتحف الكبير

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