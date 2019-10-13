سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة خارجية السودان تؤكد حرص الخرطوم على السلام فى جنوب السودان

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:19 م
وزيرة خارجية السودان تؤكد حرص الخرطوم على السلام فى جنوب السودان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة أسماء عبد الله أن السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين، وأن الخرطوم حريصة على تحقيق السلام في دولة الجنوب.

واستعرضت عبد الله، خلال لقائها اليوم الأحد، مع جوانا فيرونيكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات على جنوب السودان، وفريق الخبراء المرافق لها، التطورات السياسية في السودان عقب التحول التاريخي بانتصار الثورة، مما كان له أثر إيجابي على العلاقات بين السودان وجنوب السودان.

وأكدت أن أمن واستقرار جنوب السودان، هو أمن واستقرار للسودان، ولذلك تحرص الخرطوم على دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الجنوب، في نوفمبر المقبل، بعد أن تم تأجيلها لمدة ٦ أشهر.

وتطرقت إلى التحديات التي تواجه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، وتطبيق اتفاقية السلام، مؤكدة ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، وهى موارد ضخمة تفوق قدرات دولة الجنوب الوليدة.

من جهتها، أشادت رئيسة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات على جنوب السودان بدور حكومة السودان في دعم اتفاقيات السلام في الجنوب، مؤكدة أن للخرطوم دور مهم في دعم عملية السلام بحكم معرفته التامة بكل الجوانب القانونية المتعلقة بالوضع السياسي في دولة الجنوب.

كما أشادت باستضافة السودان للاجئيين من جنوب السودان، الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال.

 

 

 


السودان

جنوب السودان

وزيرة خارجية السودان

الامم المتحدة

عقوبات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة