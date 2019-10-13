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وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد تركيا وأمريكا على خلفية العدوان على سوريا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:18 م
وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد تركيا وأمريكا على خلفية العدوان على سوريا العدوان التركى على سوريا
أ ش أ

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انتقدت أنيجريت كرامب-كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية زعيمة الحزب المسيحى الديمقراطى اليوم، الأحد، الولايات المتحدة وتركيا على خلفية العدوان التركى على سوريا. قائلة إن تخلى الولايات المتحدة عن الأكراد كان فعلا مدمرا ؛ لأنها تركت لتركيا حرية التصرف حيالهم ونشر قواتها شمالى سوريا.

 

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية - فى تصريح لها اليوم - "عندما كان يحارب التحالف الدولى تنظيم (داعش) فى العراق، ساعدته قوات البيشمركة بشكل كبير فى العمليات العسكرية".. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت باستدعاء الأكراد عند الحاجة إليهم فى المعركة والآن تخلت عنهم.

 

وتابعت : "يتعين على أعضاء حلف شمال الأطلنطى (الناتو) أن يسهموا فى استقرار السلم العالمى وليس زعزعة استقراره، تركيا شريك فى الحلف الذى يقوم على القيم".. محذرة من أن تتحول تركيا مع الزمن إلى قوة احتلال فى شمال سوريا.


سوريا

تركيا

المانيا

العدوان التركى على سوريا

الغزو التركى

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