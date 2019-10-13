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وزارة الرى توعى الدعاة واﻷئمة بالمركز اﻹسلامى ببورسعيد بأهمية ترشيد المياه

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:02 م
وزارة الرى توعى الدعاة واﻷئمة بالمركز اﻹسلامى ببورسعيد بأهمية ترشيد المياه أئمة الأوقاف
كتبت أسماء نصار

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نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى، بوزارة الرى، ندوة للتوعية المائية للدعاة والخطباء والوعاظ بمديرية أوقاف بورسعيد، بحضور نحو 100 إمام وخطيب على مستوى المحافظة برئاسة الشيخ صفوت نظير، مدير أوقاف بورسعيد ومشاركة المهندس كمال ميدان مدير عام رى دمياط وبورسعيد.

تناولت الندوة التأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الحفاظ على المياه والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة ومنها التوعية بأهمية نقطة المياه في مصر ومدى ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة والرفاهية المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية و اللامسؤلة من بعض فئات المجتمع، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الرى والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

 كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملى من خلال قيام اﻷئمة والدعاة بمحافظة بورسعيد بنشر التوعية المائية بين مواطنى المحافظة لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.


الرى

الارشاد المائى

المياه

ترشيد المياه

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