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هيئة المستشفيات التعليمية تفتتح أول دبلومة متخصصة فى التغذية العلاجية للأطفال

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:43 م
هيئة المستشفيات التعليمية تفتتح أول دبلومة متخصصة فى التغذية العلاجية للأطفال وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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افتتح هيئة المستشفيات التعليمية ، اليوم الأحد ، الدبلومة المهنية للتغذية العلاجية للأطفال

وقال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر ،رئيس الهيئة ، أن هذه الدبلومة هي أول دبلومة متخصصة فى التغذية العلاجية للأطفال ، موضحا أن المشاركة  تقتصر على أطباء الأطفال وحديثي الولادة وطب الاسرة وهي من الدبلومات المعتمدة التى تؤهل أخصائى الأطفال الحاصل عليها للتسجيل بالنقابة كأخصائى ثانى وهي من الدبلومات الممكملة للتخصص حسب اعتماد  وزير الصحة والسكان

وأضاف الدكتور محمد فوزى،  نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية أن الدبلومة تأتى ضمن البرنامج التدريبي لمركز تدريب الأمانة الفنية على مدار 400 ساعة تدريبية منقسمة إلى 250 ساعة نظرية و150ساعة عملية وتناقش التغذية العلاجية للأطفال وحديثى الولادة بداية من الرضاعة الطبيعية والتغذية الأساسية والتغذية المكملة بالإضافة إلى مسببات حساسية الطعام المختلفة وكيفية التعامل معها  وكذلك مشاكل الرضاعة وصعوبات البلع عند حديثي الولادة وتغذية الأطفال ذوى الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وأمراض القلب والرئتين والأمراض العصبية والاورام


المستشفيات التعليمية

الصحة

الاطفال التغذية العلاجية

وزاره الصحه

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