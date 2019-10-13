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هند صبرى بالندوة التثقيفية: شرف عظيم تجسيد زوجة المحارب فى فيلم الممر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:20 م
هند صبرى بالندوة التثقيفية: شرف عظيم تجسيد زوجة المحارب فى فيلم الممر الفنانة هند صبرى
كتب محمد عبد العظيم

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أكدت الفنانة هند صبرى، أن فيلم الممر يعبر عن تحول إدارة الشعب المصرى من الهزيمة إلى النصر. 

وأضافت هند صبرى، خلال كلمتها فى الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، أنه شرف عظيم أن أجسد زوجة المحارب فى فيلم الممر، من خلال تسليط الضوء على معدنها الأصيل، حيث أن المرأة المصرية حصن وسند لبلدها وأهلها. 

وتابعت الفنانة هند صبرى، المراة المصرية دورها لا يقل عن دور المحارب وتضحيتها بحبها وإيمانها يقدر يقوم بدوره على أكمل وجه، متابعا: "تحية إجلال وتقدير للشعب المصرى والجيش المصرى العظيم".  


السيسى

الرئيس السيسى

الندوة التثقيفية

هند صبرى

فيلم الممر

الندوة الثقافية 31

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