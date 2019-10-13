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هاشتاج #تركيا_تقتل_هفرين_خلف يتصدر "تويتر".. ومغردون: نقطة فى إجرام أردوغان

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:55 م
هاشتاج #تركيا_تقتل_هفرين_خلف يتصدر "تويتر".. ومغردون: نقطة فى إجرام أردوغان هفرين خلف الذى اغتالها نظام اردوغان
كتب سمير حسنى

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تصدر هاشتاج #تركيا_تقتل_هفرين_خلف، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ودعا مغردون لوقف وحشية وإجرام تركيا المستمر فى سوريا، مؤكدين أن العدوان الذى يمارسه أردوغان يجب أن يتوقف.
 
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تعليق المغردون على العدوان التركى
 

 

وقال آخرون إن المجتمعات الدولية يجب أن تتخذ موقفا حازما تجاه أردوغان وحالات القمع والتعذيب اللى يمارسها ضد الأكراد والسوريين، كما أن الدول العربية أدانت العدوان التركى إلا دويلة واحدة تقف بصف أردوغان وهى 'قطر'.

 

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وقال أحد المغردون عبر الهاشتاج: "الإرهاب التركى لايميز بين طفل امرأة شيخ"، وكل هذه المناظر هى نقطة مما يحدثه أردوغان فى سوريا وحربه على شمال سوريا كلها قتل لناس أبرياء وتهجير لبعض العوائل.

 

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هاشتاج 6

تركيا

هفرين خلف

اردوغان

سوريا

شمال شرق سوريا

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