نيابة العامرية تحجز صاحب مصنع زيوت وتتحفظ على نفايات خطرة

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التحفظ على 150 طن من زيوت السيارات المستعملة داخل مخزنين قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير امن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مديرى مخزنين بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العامرية اول، لحيازة وتجميع كميات من زيوت السيارة المستخدمة من قبل وإعادة تعبئتها وبيعها مرة أخرى.

تمت مداهمة المخزنين والقى القبض على المسؤولين وبتفتيشه عثر بداخله على 150 طن من الزيوت المستعملة والمخلوطة بالمواد البترولية والتى تعد من النفايات الخطرة والتى تتسبب فى تلوث البيئة، تمهيدا فى إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق مرة اخري، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.