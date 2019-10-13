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نصائح تحمى كبار السن من فقدان السمع

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:00 م
نصائح تحمى كبار السن من فقدان السمع كبار السن - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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عند التقدم في العمر يصاب الأشخاص بفقدان السمع بشكل تدريجي، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل النفسية لديهم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح نصائح لمنع فقدان السمع لدى كبار السن، وذلك وفقا لموقع " everydayhealth".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تعرض كبار السن لفقدان السمع  يرجع إلي التعرض للضوضاء بكثرة،  وهذا الأمر يتسبب في حدوث أضرارًا للخلايا في الأذن الداخلية التي تحول الصوت إلى إشارات إلى  المخ.

وهناك العديد من النصائح لتجنب فقدان السمع الناتج عن الضوضاء، ومنها:

-عليك التقليل من تعرضك للضوضاء الصاخبة المستمرة.

-لا تستمع أبدًا إلى الموسيقى من خلال سماعات الأذن مع عدم رفع مستوى الصوت.

-ارتدي سدادات أذن أو واقيات أذن واقية أثناء أي نشاط يعرضك للضوضاء.

-راجع طبيبك حول اختبار السمع الأساسي المسمى مخطط السمع، لمعرفة ما إذا كان لديك بالفعل بعض فقدان السمع المبكر.

-يجب عليك أيضًا مراجعة طبيبك إذا كان لديك أي أعراض لآلام الأذن أو الامتلاء  أو إذا واجهت أي تغيير مفاجئ في السمع.

-عند النزول للسباحة أو الإستحمام  عليك ارتداء سددادات الأذن للحفظ علي أذنينك من الماء. 


فقدان السمع

نصائح لتجنب فقدان السمع

كبار السن وفقدان السمع

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