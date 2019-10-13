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نبيل القروى المرشح للرئاسة التونسية: "تكافؤ الفرص" لم يتحقق

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:01 م
نبيل القروى المرشح للرئاسة التونسية: "تكافؤ الفرص" لم يتحقق القروى
كتبت إيمان حنا

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قال المرشح الرئاسي بتونس نبيل القروى، الذى أفرج عنه الأربعاء الماضى من سجن العاصمة التونسية، خلال إدلائه بصوته اليوم الأحد، فى انتخابات الرئاسة التونسية، إن الانتخابات الرئاسية لم تحقق مبدأ تكافؤ الفرص فى الجولة الأولى، وفق ما نقلته سكاى نيوز.

وعبر القروى عن سعادته بتأدية واجبه الانتخابى، قائلا: "لم أستطع المشاركة فى الدور الأول والتشريعيات لأننى كنت مسجونا ظلما ولم يتوفر مبدأ تكافؤ الفرص".

وأضاف: "اليوم فرصة لكى تعود تونس إلى الحداثة، تونس التى نحبها ولا نخاف منها، لا تجعلوا الحكم فى يد فئة واحدة، انتخبوا ولا تخافوا ودافعوا عن أنفسكم".

وبدأ الناخبون التونسيون، الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد فى الجولة الثانية التى يتنافس فيها رجل الأعمال والإعلام نبيل القروى، والقانوني الأكاديمي قيس سعيد.

ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس أكثر من 7 ملايين ناخب للعودة إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة على التوالى خلال أقل من شهر لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بوفون، إن عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في دورها الثانى انطلقت فى ظروف طبيعية على الساعة الثامنة من صباح الأحد فى كامل مراكز الاقتراع.

وأوضح أن عملية التصويت ستستمر إلى حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى.

ويتنافس سعيد والقروى فى جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، بعد أن حلا فى الترتيبين الأول والثانى فى الجولة الأولى من الاقتراع، رغم أنه لم يسبق لأى منهما تولى منصب سياسى.

 

 

 

 

 


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سعيد قيس

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