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نائب وزير الإسكان يفتتح نفقى مشاة أسفل الطريق الرئيسى بمدينة العبور

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:22 ص
نائب وزير الإسكان يفتتح نفقى مشاة أسفل الطريق الرئيسى بمدينة العبور وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، نفقى مشاة أسفل الطريق الرئيسي بمدينة العبور، بأسلوب الدفع النفقى (النفق الأول بطول 86 م - النفق الثاني بطول 55 م)، وقامت بتنفيذهما شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور قيادات الهيئة، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور.
 
كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة العبور، والذى يتم به تنفيذ 34 عمارة، بالإضافة إلى تفقد مشروع تطوير شارع الشيخ محمد متولي الشعراوى.
 
وفيما يتعلق بالخدمات المختلفة بالمدينة، أشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم تشغيل محكمة العبور الجزئية، وتتبع محكمة شبرا، وتختص بنظر جلسات مدني وجزئي العبور، بجانب تشغيل مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكان العائلى (1 – 2) بالحى الثامن، وبها 13 فصلاً ومعامل وملاعب.

وزاره الاسكان

هيله المجتمعات العمرانيه

المدن الجديده

مدينه العبور الجديده

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