موجز المحافظات.. تحليق 41 رحلة بالون طائر بالأقصر تقل 890 سائحًا أجنبيًا

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

صور.. سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 41 رحلة بالون طائر تقل 890 سائحا أجنبيًا





عمال الحفائر بالبعثة المصرية بمنطقة العساسيف يعثرون على توابيت فرعونية



التوابيت الفرعونية

"وادى القرود" بالأقصر يكشف أسراره بعد آلاف السنين على يد زاهى حواس





راجح قاتل.. والدة الضحية: محمود أول فرحتى وعايزة حقى من المتهمين الأربعة



محرر اليوم السابع مع والدة الضحية

والد الضحية: ابنى قتل غدراً دفاعاً عن جارته



والد الضحية

20 أكتوبر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا



المتهمون

مجهولون يختطفون رجل أعمال بالإسماعيلية والأمن يكثف جهوده لكشف غموض الواقعة



المجنى عليه

تفاصيل سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على 16مليونا من 23 شخصا بزعم توظيفها





عطل مفاجئ يتسبب فى توقف قطار "طنطا - الزقازيق" 20 دقيقة





تفاصيل القبض على سائق رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية



