موجز الحوادث.. إحالة الإرهابى عبد الرحيم المسمارى للمفتى بقضية حادث الواحات

نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم الأحد، عددا كبيرا من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى:

إحالة الإرهابى عبد الرحيم المسمارى للمفتى بقضية حادث الواحات و3 نوفمبر الحكم

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

فيديو.. كثافات مرورية وزحام أعلى كوبرى 6 أكتوبر اتجاه مدينة نصر

إلزام زوجة برد مقدم صداق 500 ألف جنيه.. والحيثيات: تحايلت لرد 1000 جنيه

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتهمة الانضمام لداعش لجلسة 20 أكتوبر

استعجال التحريات حول صاحب مخزن لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلى

التحقيق مع استشارى تحاليل طبية وآخر لاستيلائهما على مليون و700 ألف جنيه