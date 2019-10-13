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ملك الأردن يعزى رئيس بوركينا فاسو بضحايا الهجوم الإرهابى على مسجد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:27 م
ملك الأردن يعزى رئيس بوركينا فاسو بضحايا الهجوم الإرهابى على مسجد الملك عبدالله الثانى
وكالات

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بعث الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد في بوركينا فاسو والذي استهدف مصلين، وأودى بحياة العديد منهم، وتسبب بإصابة آخرين.

وكما نشرت وكالة الأنباء الأردنية،أعرب الملك، في البرقية، عن إدانته لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدا موقف الأردن الثابت في التصدي للتطرف والإرهاب.

وعبر الملك عبدالله عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


بوركينافاسو

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الاردن

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