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ملك الأردن يبحث مع رئيس الوزراء البلغارى العلاقات الثنائية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:16 م
ملك الأردن يبحث مع رئيس الوزراء البلغارى العلاقات الثنائية العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أ ش أ

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بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
 
وجرى خلال المباحثات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، التأكيد على ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية، والتعدين والصناعات الدوائية، والتدريب التقنى.
 
وأكد الطرفان، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
كما تناولت المباحثات الأزمات، التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعى التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولى.
 

الاردن

ملك الاردن

الملك عبد الله الثانى

بلغاريا

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