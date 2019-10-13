مقتل 4 مدنيين جراء هجوم مسلح فى بوركينافاسو

واجادوجو (أ ش أ)

قتل أربعة مدنيين فى "سامبولجا" بمقاطعة "لوروم " الشمالية فى بوركينافاسو، وذلك جراء هجوم مسلح جديد غداة هجوم خلف 16 قتيلا بالقرب من مدينة "جوروم جوروم" .

و ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمنى - لم يسمه - قوله، إن مسلحين قتلوا أربعة مدنيين فى "سامبولجا" خلال هجوم مسلح.

وأكد سكان محليون أن المسلحين اقتحموا القرية، وأطلقوا النار عليهم .

يذكر أن 16 شخصا قتلوا، كما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة فى هجوم استهدف مسجدا فى منطقة "سالموسى" شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية أمس السبت.

وكانت بوركينا فاسو بقيت حتى عام 2015 فى منأى عن أعمال العنف التى شهدتها مالى ومن ثم النيجر، الجارتان الشماليتان، لكن إرهابيين بدؤوا التغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدودها الجنوبية والغربية.