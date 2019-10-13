"مصر للطيران": لا صحة لدخول محمد رمضان قمرة القيادة بإحدى رحلاتنا

كتب أحمد مصطفى

نفت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، علاقتها بالفيديو المتداول علي صفحات التواصل الاجتماعي، والخاص بالفنان محمد رمضان وهو يقود إحدي الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة أن هذا الموقف لم يتم مطلقا علي أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية، وأشارت إلي ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.

فيما أكدت المصادر أنه لا يسمح لأي شخص بدخول قمرة القيادة أثناء الرحلات الجوية إلا أفراد الطاقم فقط، وذلك وفقا لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائدة الطائرة أو مساعده، وفي الحالات الطارئة يخرج قائدة الرحلة أو مساعده للتحدث مع الركاب فقط، أو استخدام دورات المياه لكن لا يسمح لأى شخص مهما كانت وظيفته بدخول قمرة القيادة.