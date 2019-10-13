مصر تستضيف مؤتمر يوم الغذاء الإفريقى نهاية أكتوبر الجارى

كتب عز النوبى

تستضيف مصر مؤتمر الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي يومى 29 و30 أكتوبر الجارى حيث اختار الاتحاد الإفريقى القاهرة لتنظيم الاحتفالية هذا العام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت وزارة الزراعة، إن المؤتمر يأتى فى إطار جهود مصر لتنمية القارة الإفريقية ورئاستها للاتحاد الإفريقى، مضيفة أن المؤتمر يعقد تحت عنوان "القضاء على الجوع فى القارة الإفريقية والاستفادة من التقنيات الحديثة فى الزراعة لتحسين نظم الغذاء".

وأضافت وزارة الزراعة، أنه تم دعوة وزراء الزراعة وخبراء الغذاء من حوالى 55 دولة إفريقية سوف يناقشون الفرص والمبادرات لزيادة الاستفادة من العلوم فى مجال الزراعة كما سيتم مناقشة السياسات العامة فى مجال التغذية ودعم الغذاء، حيث يناقش المؤتمر تحسين القدرات وتبنى التكنولوجيا الحديثة والاختراعات فى مجال الزراعة وكذلك تحسين سلة الغذاء داخل القارة السمراء.

وتابعت وزارة الزراعة، أن رئيس مجلس الوزراء سوف يفتتح المؤتمر الذى يعقد لأول مرة فى مصر وانه خلال الأعوام الماضية ناقش المؤتمر موضوعات مهمة فى مجال الزراعة حول ندرة المياه وأساليب الرى الحديث والاستثمار الزراعى فى القارة السمراء، مشير الى أن المؤتمر سوف يتيح فرصة امام المسئولين والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين لمناقشة قضايا الغذاء والتنمية والاستثمار الزراعى وحسن استغلال القارة الإفريقية لمواردها الطبيعية.

من ناحيته قال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أنه على هامش المؤتمر سوف يقام معرض فى مجال الإنتاج الزراعى ومستلزمات الإنتاج وسوف يتم دعوة شباب الباحثين لحضور المؤتمر.