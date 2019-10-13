مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: 921 مليون جنيه لتطوير شبكات محافظات الصعيد

كتبت رحمة رمضان

تابع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إنجازات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتى تضم بنطاق عملهما محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد )، فى إطار خطة القطاع لدعم و تطوير الشبكة الكهربائية بمحافظات الصعيد.​

واستعرض المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تقريراً تضمن ميزانية العام المالى 2018/ 2019، التى ما تم مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح شمعة أن أقصى حمل للشركة خلال عام 2018/2019 بلغ ( 2978) م.وات بنسبة تطور 0.74% عن العام السابق ، وبلغ عدد المشتركين بالشركة خلال عام 2018/2019 (3893 ) ألف مشترك بزيادة قدرها (158 ) الف مشترك عن العام السابق.

وأضاف شمعة فى بيان لوزارة الكهرباء اليوم ، أنه لمجابهة التطور فى الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشــروعــــات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكافة الاغراض فقد قامت الشركة بتنفيذ خطة إستثمارية متعددة الجوانب (طموحة – ذاتى – تعديل مسارات ) بتكلفة تصل إلى حوالى (921,340) مليون جنيه تمثلت فى الاتى :

إنشاء (13) لوحة توزيع جديدة بمراكز الاحمال.إضافة خطوط جديدة جهد متوسط بطول (1171.67 ) كم لتخفيف أحمال الخطوط القائمة وتقصير أطوالها.زيادة مقاطع الكابلات والموصلات لمجابهة تطور الاحمال بطول (54.2) كم.إضافة (800.6 ) كم على شبكة الجهد المنخفض لتقصير اطوال السورتيهات.إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بطول ( 1257.75) كم.إضافة (410 ) محول جديد لمجابهة تطور الاحمال.تم تركيب (9) منظم جهد على شبكة الجهد المتوسط ( 22 ك.ف ، 11 ك.ف ) ليصبح المركب بالشبكة 88 منظم جهد.تطبيق نظام الصيانة طبقاً لحالة المعدة واستخدام كاميرات التصوير الحرارى ومعالجة النقاط الساخنة اثناء تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمحافظة على حالة المهمات وضمان ادائها بكفاءة عالية وذلك لتلافى حدوث الاعطال وتقليل زمن الفصل بالصيانة المبرمجة ومن ثم تحسين مؤشرات الجودة للفصل المبرمج حيث تم شراء (12) كاميرة تصوير الحرارى.تركيب (50) اجهزة الفصل والتوصيل التلقائى (Recloser) ليصبح المركب بالشبكة 80 جهاز.تركيب مكثفات جهد متوسط ومنخفض بقدرة 85.3272 م.فار خلال العام المالى 2018/2019.

وحول خطط الشركة لتطوير الشبكة أوضح شمعه أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة خلال عام 2018/2019 بنسبة 100% ، حيث تم تنفيذ الخطة الممولة ذاتيا" خلال عام 2018/2019 بقيمة 412.888 مليون جنيه من الموازنة المعتمدة لعام 2018/2019 البالغ قيمتها 263.613 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ قدرها 156.6% ، تم تنفيذ الخطة الممولة من الخزانة العامة للدولة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث تم تعديل مسار 196 عملية بإجمالي اطوال كابلات 114,24 كم بنسبة تنفيذ 100% .

وأكد شمعه أنه بناء على ما تم تنفيذه من عمليات الخطة الأستثمارية وبرنامج الصيانة ، كان له مردود إيجابى فى إنخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق كالآتى:

وحول المشروعات المنفذه للغير أوضح شمعه أن الشركة تقوم بتنفيذ المقايسات للمشتركين فى إطار رغبة الشركة فى زيادة ايراداتها من جهة والتأكد من المواصفات الفنية للمكونات التى يتم تركيبها للمشتركين من جهة أخرى ، وقد قامت الشركة بتنفيذ ( مقايسات ومشروعات للغير ) خلال العام المالى 2018/2019 بمبلغ 1,190 مليار جنيه بنسبة تحقيق اهداف قدرها 118,6 % عن المستهدف 2018/2019 وبنسبة تطور 9,7%.