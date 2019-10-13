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مصرع طفل تصادف مروره فى مشاجرة بمنطقة مساكن عين شمس

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:19 م
مصرع طفل تصادف مروره فى مشاجرة بمنطقة مساكن عين شمس أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى طفل مصرعه تصادف مروره أثناء مشاجرة بين شخصين بالأسلحة البيضاء بمنطقة عين شمس، وألقى رجال الأمن القبض على أحدهم، ويكثف جهودهم لضبط المتهم الأخر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الاهالى بنشوب مشاجرة ووجود متوفى وعدد من المصابين، بمنطقة مساكن عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة. 
 
وتبين نشوب مشاجرة بين شخصين، وتم خلالها استخدام الأسلحه البيضاء والأحجار والزجاج، وأسفرت عن وفاة طفل، وتم القبض على أحد المتهمين ويدعى "إ.ع" ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الرئيسى الأخر "ح.أ" ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 

مباحث القاهرة

جريمة قتل

مشاجرة

عين شمس

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