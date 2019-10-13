سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخص وفقدان 7 آخرين فى غرق سفينة شحن نتيجة إعصار طوكيو

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:54 ص
مصرع شخص وفقدان 7 آخرين فى غرق سفينة شحن نتيجة إعصار طوكيو إعصار اليابان
طوكيو(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وفقدان سبعة آخرين فى غرق سفينة شحن تابعة لبنما وكان على متنها 12 فردا الليلة الماضية فى خليج طوكيو الواقع جنوب منطقة كانتو فى اليابان، حيث كانت راسية مع اقتراب إعصار هاجيبيس، وفقا لما ذكره خفر السواحل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن خفر السواحل قوله "إنه تم إنقاذ أربعة من أفراد الطاقم الآخرين من السفينة "جيا دى" التى يبلغ وزنها 1925 طنا صباح اليوم الأحد.

وكان على متن السفينة ثلاثة من ميانمار وسبعة صينيين و2 فيتناميين، وفقا لخفر السواحل.

وارتفع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" الذى ضرب محافظات "كاناجاوا" و"توتشيجي" و"جونما" و"إيوات" و"ميياجي" و"فوكوشيما" بالإضافة إلى "تشيبو" و"سيتاما" في اليابان إلى 19 شخصا وفقدان 16 آخرين وإصابة 149 بجروح، مشيرة إلى أنه تسبب في حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت أنه تم نشر قوارب وطائرات هليكوبتر في المناطق التي غمرتها الفيضانات لمساعدة المتضررين من المياه الغزيرة والمشاركة في جهود الإنقاذ حيث أن الانهيارات الأرضية دفنت العديد من المنازل.

 


اليابان

اعصار اليابان

اعصار هاجيبيس

غرق سفينه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء اليابان يأسف لسقوط ضحايا جراء الإعصار "هاجيبيس"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:55 ص

ارتفاع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" باليابان إلى 18 شخصا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:46 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار هاجيبيس باليابان إلى 7 أشخاص و17 مفقودا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:00 ص

شلل تام بالعاصمة اليابانية طوكيو بسبب إعصار هاجيبيس والسلطات تجلى 6 ملايين شخص

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:34 ص

صور.. مصرع شخصين وفقدان 9 بسبب إعصار هاجيبيس فى اليابان وشلل تام بطوكيو

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

"سامية" لمحكمة الأسرة: حماتى "مارى منيب".. شككت زوجى فى سلوكى فحاول قتل طفليه

"سامية" لمحكمة الأسرة: حماتى "مارى منيب".. شككت زوجى فى سلوكى فحاول قتل طفليه

هل يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع نوفمبر؟.. بنوك استثمار تجيب

هل يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع نوفمبر؟.. بنوك استثمار تجيب

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

كيف تستغل الشتاء فى خفض فاتورة الكهرباء؟.. اعرف التفاصيل

كيف تستغل الشتاء فى خفض فاتورة الكهرباء؟.. اعرف التفاصيل

306 ملايين دولار إيرادات فيلم Joker حول العالم

306 ملايين دولار إيرادات فيلم Joker حول العالم

"التأمين الصحى الشامل" تدعو المواطنين للاحتفاظ بالرقم التعريفى للتسجيل بالوحدات

"التأمين الصحى الشامل" تدعو المواطنين للاحتفاظ بالرقم التعريفى للتسجيل بالوحدات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة