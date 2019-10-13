مستشفى بنها الجامعى تستقبل محامى مصابًا بفرد خرطوش فى البطن

استقبلت مستشفي بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، محام مقيم بقرية جمجرة دائرة مركز بنها مصاب بفرد خرطوش بمنطقة اسفل البطن والفخذ وتم حجزه بقسم الطوارئ تحت الملاحظة وعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لحالته الصحية.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارًا بالواقعة من مأمور قسم بنها يفيد تلقيه إشارة من مستشفي بنها الجامعي، بوصول المحامى مصطفى السيد 34سنة، مصابا بفرد خرطوش إثر إطلاقه عليه داخل مكتبه علي يد مواطن، وانتقل علي الفور طارق جيش وكيل نقابة محامين جنوب القليوبية وابراهيم سمير ومحمد كامل عضوا المجلس.

وعلي الفور، وجه مدير الأمن اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، بسرعة كشف ملابسات الواقعة والبحث عن المتهم وسرعة ضبطه لبيان سبب الواقعة وملابساتها.