الرئيسية أخبار عربية مسئولون أمريكيون: واشنطن تعتزم سحب معظم قواتها من شمال سوريا خلال أيام الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:43 م عناصر من الجيش الامريكى رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مسئولون أمريكيون لرويترز، إن واشنطن تعتزم سحب معظم قواتها من شمال سوريا خلال أيام. مسئولون أمريكيون واشنطن سوريا أمريكا العدوان التركى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة خسة ونذالة إعلام الإخوان.. يجمل إرهاب أردوغان ويشوه مصر.. يرتدى ثوب الدين لتبرير جرائم "أنقرة والدوحة" فى حق العرب.. يعتبر بحور دم الأطفال بشمال سوريا بفعل العدوان التركى مكافحة للإرهاب.. والخيانة مقابل الدولار الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:00 م ماكرون يهاجم أطماع أردوغان:العدوان التركى على سوريا يهدد بنشوب أزمة إنسانية الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:45 م الرئاسة الفرنسية تعلن عقد اجتماع طارئ بسبب العدوان التركي على سوريا الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:34 م العدوان التركى وحلف الناتو.. هل تكتب سوريا كلمة النهاية للحلف؟.. الانسحاب الأمريكى يتسبب فى ضبابية مستقبل "المعسكر الغربى".. والتنسيق مع روسيا خيار الغرب للخروج من المأزق.. ومنع تصدير السلاح رسالة قوية لأنقرة الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين "غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين" شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون" الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال" السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا" المزيد من Trending Plus
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