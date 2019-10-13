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مدير تعليم الإسماعيلية يستقبل وفد اتحاد المعلمين العرب أثناء زيارته لهيئة قناة السويس

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:30 م
مدير تعليم الإسماعيلية يستقبل وفد اتحاد المعلمين العرب أثناء زيارته لهيئة قناة السويس الوفد
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، وفد اتحاد المعلمين العرب والذى يزور هيئة قناة السويس برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين العرب.

بحضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية ومحمد مهني، مدير عام التعليم الفنى وأحمد الشريف، مدير إدارة المتابعة ووفد نقابة معلمين الإسماعيلية والذى يضم محمد حسين، أمين الصندوق ومحسن أبوزيد، أمين النقابة وأسامة سيد أحمد عضو النقابة.

 ورحب الدكتور خالد خلف، بالوفد معربًا عن سعادته بهذة الزيارة التى تعكس حرص الأشقاء العرب على زيارة قناة السويس والتعرف على المشروعات القومية الكبير.

وأكد أن تعليم الاسماعيلية حرص على التعاون مع هيئة قناة السويس من خلال تخصصات تخدم هذة المشروعات إلى جانب التدريب من خلال برتوكول التعاون مع هيئة قناة السويس.

وبدء الوفد زيارته بالتوجة إلى محاكى قناة السويس حيث استقبل الوفد اللواء خالد العزازي، مدير العلاقات العامة نائبًا عن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وتم عرض فيلم تسجيلى عن المشروعات التى تمت فى المرحلة الماضية الى جانب فيلم آخر عن مشروع قناة السويس قام بتقديمه وخالد طه علاقات عامة وأبدى الحضور انبهارهم الشديد بما هو معروض من مشروعات قومية عملاقة.

ثم قام الوفد بجولة بحرية بالمجرى الملاحى لهيئة قناة السويس تعرف خلالها على أرض الواقع على مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم شرح العائد من حفر القناة وفى مقدمتها تقليل زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعه أى بنسبة 50 % إلى جانب التأثير فى إيرادات قناة السويس.

 


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