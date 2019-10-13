مديرية الشباب بالشرقية تنظيم يوم ترفيهى لايتام العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، يوم ترفيهى ضمن مشروع تنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً بالشرقية بدار أيتام بمدينة العاشر من رمضان.

بمشاركة الأطفال الأيتام من أبناء الدار وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

صرح بذلك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مشيدا بمجهودات مديرية الشباب والرياضة و الأداء المتميز فى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادى والمعنوى للطلائع و الشباب من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية وتشجيعهم على المشاركة فى البطولات الرياضية الأنشطة المختلفة و استغلال أوقات فراغهم بصورة ايجابية وفعالة.

وتقديم الهدايا الرمزية والتذكارية وبحضور ممثلى من الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة و خلال فعاليات اليوم تم تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية و المسابقات الثقافية بين أبناء الدار .