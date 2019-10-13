محافظ قنا يتابع المرحلة الثانية من مبادرة "نور حياة"

قنا - وائل محمد

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بتفقد اعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " نورحياة " للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمدرسة الحميدات الابتدائية المشتركة بحضور العميد وليد البيلى السكرتير المساعد للمحافظة ومنسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بها .

واشار الهجان الى ان اعمال المرحلة الثانية قد بدأت الاثنين الماضى، ومستمرة حتى نهاية العام الدراسى الحالى 2019 / 2020 لافتا إلى أنه قد تم خلال الأسبوع الأول من أعمال المبادرة توقيع المسح الطبى على طلاب اربعة مدارس هى" نجع السيد الابتدائية – ابو بكر الصديق – الشهيد مصطفى عباس – قنا الابتدائية الجديدة " .

والجدير بالذكر ان المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف على 120 الف تلميذ وتلميذه بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسى الجارى، وان المرحلة الاولى للمبادرة وقعت الكشف على 21 الف تلميذ وتلميذه وتم توزيع 2000 نظارة طبية واجراء 72 عملية بالمجان.