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محافظ قنا :ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:05 ص
محافظ قنا :ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق حملة تموينية - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا إن مديرية التموين قامت بحملات تفتيشية بمدن ابوتشت وقنا ونقادة أسفرت عن ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة . 

ففي مدينة ابوتشت أوضح الهجان انه تم تحرير المحضر رقم 1145 ج.أ.د.ط لسنة 2019  حيث تم ضبط عدد 30 عبوة عصير مجهولة المصدر، وفي مدينة قنا تم تحرير المحضر رقم 507 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط 10 لفة سكر مجهولة المصدر ، وفي مدينة نقادة تم تحرير المحضر رقم 856 ج.أ.د.ط لسنة 2019  حيث تم ضبط 14 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر . 

واضاف محافظ قنا أن الحملات نجحت في ضبط 26 مخالفة عدم إعلان أسعار، 4 مخالفات مخابز مغلقة، 3 مخالفات عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات نقص وزن، مخالفة واحدة تصرف في دقيق مخابز وأخري ذبح خارج المجازر الحكومية.

 


حملات تموينية

محافظة قنا

مخالفات تموينية

عبد الحميد الهجان

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