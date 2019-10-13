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محافظ دمياط ورئيس مياه الشرب يفتتحان محطة رفع صرف بتكلفة 30 مليون جنيه

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:09 م
محافظ دمياط ورئيس مياه الشرب يفتتحان محطة رفع صرف بتكلفة 30 مليون جنيه محافظ دمياط ورئيس مياه الشرب يفتتحان محطة رفع صرف صحى
دمياط عبده عبد البارى

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افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الأحد، محطة رفع صرف صحى قرية عزب النهضة بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه.

حيث تفقدا خلال الافتتاح مكونات المشروع والذى يضم محطة تحتوى على عدد 4 طلمبة غاطسة تصرف 40 لتر / ثانيه للطلمبة الواحده ورافع مياه مانومترى 27متر بمدى تشغيل 21-30، بالإضافة إلى وحدة توليد قدرة 170ك.ف.أ، كما يتضمن المشروع أيضاً خط طرد قطر 400 مم مواسير UPVC بطول 6 كم وتم ربطه على محطة معالجة صرف صحى العنانية، وخطوط إنحدار UPVC أقطار مختلفة بطول 8.5 كم، كما يخدم المشروع 9664 نسمة بعزب النهضة 

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص كافة الجهات على النهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإحداث تقدم ملموس فى هذا القطاع مؤكدة بذل أقصى الجهود لتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى الغير مخدومة.

جاء الافتتاح بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمهندس محمود أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لقطاع بحرى بالهيئة والمهندسة أميمة المتولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والمهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

 


محافظة دمياط

افتتاح محطه الصرف الصحي

عزب النهضة

مياه الشرب بدمياط

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