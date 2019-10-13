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محافظ بني سويف يكرم طاقم إسعاف تقديرا لأمانتهم

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:58 م
محافظ بني سويف يكرم طاقم إسعاف تقديرا لأمانتهم محاقظ بنى سويف يكرم طاقم إسعاف الطريق الصحراوى
بنى سويف هانى فتحى

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كرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أفراد طاقمى مرفق الإسعاف ببني سويف وهم (حمزة جلال عبد اللطيف،على محمد حسن،عبد الستار أحمد عبد اللطيف"مسعفين"،ووليد رمضان فؤاد وسامح قرني سيد "سائقين ") بعد أن قاموا بتسليم مبلغ 220 ألف جنيه ومشغولات ذهبية عثروا عليها بجوار أسرة متوفية فى حادث مرورى بالطريق الصحراوى الشرقى ،حيث عثر طاقم سيارتي الإسعاف كودي (1333، 1334)على المبالغ والمشغولات أثناء عملهم،وقام بتسليمها عن طريق  محضر رسمي بالشرطة.

قام المحافظ بإهداء أفراد طاقمي الإسعاف شهادات تقدير ،معربا عن سعادته الكبيرة وتقديره الكامل لهذه النماذج الرئعة والقدوة الحسنة في الأمانة والشهامة ،مؤكدا على أن تلك  النماذج تجسد المعدن النفيس للشعب المصري عموما ،ولأهالي بني سويف بصفة خاصة فهم أهل الأمانة والكرم والإخلاص والطيبة ، لافتا إلى أنه هذا ليست المرة الأولى التي يلتقى فيها بمثل هذه النماذج النبيلة ، حيث سبق وأن التقى في فترات سابقة بنماذج وأفراد من مرفق الإسعاف قاموا بنفس الفعل بدافع من الأمانة والشهامة والإخلاص في العمل.

 

كما أكد المحافظ حرصه على لقائه بطاقم الإسعاف بهدف ترسيخ وتحفيز مثل هذه النماذج المتميزة مهنيا وأخلاقيا ،مشيرا إلى أن إلقاء الضوء على  المتميزين أخلاقيا والمتأصلين بعادات وتقاليد الشعب المصري المعروف بها على مر العصور ، من شأنه ترسيخ وتعزيز تلك القيم والسلوكيات السامية في نفوس ووجدان أبنائنا البراعم والشباب ويمثل أكبر حافز للتحلى  بها والعمل من خلالها في كل مراحل حياتهم ، خاصة أخلاق الأمانة والإنتماء وحب الوطن.

ومن جانبه أعرب طاقم الإسعاف عن سعادتهم بهذه اللفتة الطبية من المحافظ المستشار هاني عبد الجابر وحرصه على لقائهم بمكتبه، والذي يعتبر تشجيعا كبيرا له وزملائه العاملين في مرفق الاسعاف، مؤكدا على أن المصريين كلهم  بداخلهم  الخير  والأمانة ، وأن ما فعلوه  هو واجب وطني  بدافع أداء الأمانة على أكمل وجه والإخلاص في العمل ، موجهين الشكر لرؤسائهم في العمل الذين لم يتوانوا في تكريمهم ودعمهم هم وزملاؤهم ليكونوا دائما عند حسن الظن بهم ومثار فخر وإعجاب لهذا المرفق الحيوي.

من جهته قال الدكتور إسلام عساف مدير فرع الأسعاف ببني سويف أن المكرمين اليوم من المسعفين والسائقين بالمرفق من العناصر النشطة والمتميزة بالمرفق الذي يحركهم دافعهم الوطني ، ويعملون وسط ظروف ومشاهد صعبة التحمل خاصة وقوبل من الحكومة بكل التقدير والتي كان أبرزها لقاء المحافظ المستشار هاني عبد الجابر لهم ، والذي حرص على تشجيعهما وتقديرهما.

 

فيما أثنى مشرف غرفة العمليات بالمرفق ممدوح محمد على اللفتة الطبية المتكررة التي يحرص فيها المحافظ على لقاء واستقبال طواقم الإسعاف، مما  كان له أثراً ايجابياً في نفوس  العاملين بالمرفق  الحافل ،بالعديد من النماذج المشرفة ، خاصة وأنه من المرافق الحيوية التي تسلتزم الأمانة والإخلاص في تقديم خدمات تتعلق بصحة وحياة المواطنين

وقام اسلام عساف مدير الفرع بإهداء  محافظ بني سيويف درع الهيئة مقدم رئيس الهيئة الدكتور محمد جاد ، تقديرا لجهوده الكبيرة في دعم الفرع ، والدفع بالإرتقاء بمنظومة العمل لتحقيق أفضل ماعندها

 


بنى سويف

مرفق إسعاف بنى سويف

حادث الصحراوى الشرقى

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