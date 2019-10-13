محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز بمصر الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أهمية سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز الممتد بأحياء مصر الجديدة والنزهة والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بشرق القاهرة حيث تمتد أعمال التطوير لحوالى 5 كيلو متر بدءاً من شارع الميرغنى وحتى تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوى مروراً بميادين المحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 متر للحارة مع تغيير كامل للأرصفة طبقا للمقاييس الفنية الحديثة ، بالاضافة إلى انشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 أمتار .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بشارع الحجاز لتفقد أعمال التطوير، التى شدد فيها المحافظ على رفع مخلفات الحفر أولاً بأول، ورفع أعمدة الإنارة المخلوعة وصيانتها ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات إنارة مزدوجة حديثة لتكثيف أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره، والعناية بالأشجار وتقليمها مع إنشاء أحواض زهور والعناية بالمسطحات الخضراء .

رافق محافظ القاهرة خلال جولته إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورؤساء أحياء مصر الجديدة والنزهة وعدد من قيادات المحافظة.