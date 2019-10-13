محافظ الفيوم ورئيس هيئة الثروة السمكية يفتتحان موسم الصيد بمسطحات الريان

الفيوم – رباب الجالي

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور خالد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، صباح اليوم، موسم الصيد بمسطحات وادى الريان بعد انتهاء فترة الحظر التى بدأت منذ يوم 8 اغسطس الماضى.

شارك محافظ الفيوم ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، جموع الصيادين، فرحتهم بافتتاح موسم الصيد وتفقدا إنتاج المسطحات من أسماك البورى والبلطى وقشر البياض والصنفر، وذلك بحضور المهندس أيمن محمد محمود مدير عام الثروة السمكية بالفيوم، وعادل أمين الصعيدى رئيس مجلس إدارة جمعية قارون، وحمدى محمد جودة رئيس جمعية الريان.

وأعلن محافظ الفيوم أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على زيادة زريعة البورى بمسطحات وادى الريان، للمساهمة فى تنميتها وزيادة إنتاجها من الثروة السمكية، الأمر الذى يعود بالخير على صيادى وأهالى الفيوم.

كما أكد المحافظ، اهتمام القيادة السياسية بتنمية البحيرات لأنها تمثل مصدر رزق لكثير من المواطنين، لافتاً إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات المعنية، لإعادة الحياة المائية لبحيرة قارون وخفض نسبة الملوحة والملوثات فيها، للحفاظ على الحياة المائية بالبحيرة.

وأضاف أن منافذ مشروع الثروة السمكية بمدينة الفيوم ستقوم بعرض جزء من إنتاج مسطحات الريان من الأسماك الطازجة بأسعار فى متناول جميع المواطنين.



افتتاح موسم الصيد (1)



افتتاح موسم الصيد (2)



افتتاح موسم الصيد (3)