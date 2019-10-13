محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحى بقرية بلاى بتكلفة 36 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية مشروع الصرف الصحى بقرية بلاى الذى يضم (محطة رفع مقامة على مساحة 700م2 – شبكات إنحدار بطول 10320م – خط طرد بطول 953 م – إجمالى أطوال الوصلات المنزلية 4000م) تم تنفيذ 600 غرفة منزلية والذى يخدم 11 ألف و800 مواطن بطاقة إستيعابية 96 ل/ث بإجمالى تكلفة 36 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وأكد محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة تعمل فى إتجاه واحد لسرعة نهو المشروعات الخدمية والتنموية التى تستهدف تطوير مستوى الخدمات بالمدن ونقلها إلى القرى والعزب لما يأتى فى صالح المواطنين.

كما التقى بأهالى القرية للإستماع إلى متطلباتهم حيث وجه بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لأحد شباب القرية وكذا قيام شركة الكهرباء بمعاينة محول كهرباء القرية وإتخاذ الإجراءات الفورية التى تعمل على رفع الجهد الكهربائى بالقرية.