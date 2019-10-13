محافظ الغربية: تدشين 52 أتوبيسا بالمراكز وجارى دراسة التعاقد مع 52 أخرين

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن العام الماضى شهد إنهاء العديد من المشروعات الخدمية التى ساعدت فى تحسين مستوى الخدمات بالمحافظة، جاء ذلك خلال افتتاح العديد من المشاريع الخدمية والمدارس اليوم .

وأضاف محافظ الغربية، لـ"اليوم السابع" أن قطاع التطوير والرصف بالمحافظة طفرة كبيرة خلال العام الماضى حيث أنه تم الانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية والفرعية بإجمالى مسلحة 97 كيلو متر على مستوى مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 197 مليون جنيه مع إنشاء بنية تحتية " كهرباء – صرف صحى – مياه – غاز – تليفونات " .

وأشار "السعيد"، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بطول 1.5كم وبتكلفة 16.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير شارع البحر بمدينة طنطا وإنشاء 8 نقاط لعبور المشاة بتكلفة 8 ملايين جنيه، كما تم أيضاً الانتهاء من تطوير حديقة الطفل بطنطا المقامة على مساحة 4 ألاف متر بتكلفة 550 ألف جنيه، كما جارى الانتهاء من تطوير كورنيش كفر حجازى بالمحلة الكبرى بتكلفة 36 مليون جنيه وكذا كورنيش كفر الزيات بتكلفة 2.7 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الغربية، أن قطاع التعليم قد شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضى، حيث تم الانتهاء من 30 مدرسة جديدة خلال العام الماضى بتكلفة 253 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة فى 24 مدرسة بتكلفة 45 مليون جنيه، وجارى العمل فى إنشاء 30 مدرسة أخرى خلال هذا العام بتكلفة 430 مليون جنيه، كما أنه لأول مرة بتاريخ المحافظة تكون كثافة الطلاب فى الفصول 45 طالبا بمرحلة رياض الأطفال بدلاً من الكثافات المرتفعة فى الأعوام السابقة.

وأضاف السعيد، أنه سيتابع تفعيل وامداد وحدة إطفاء قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى مع مدير الحماية المدنية بسيارتى إطفاء، وذلك نظرا للاشتعال المستمر والذى يتسبب فى خسائر مادية كبيرة لدى أصحاب الأراضى وتجار الكتان بالقرية، موضحا أن القرية تعد من أهم القرى المصدرة الكتان على مستوى الجمهورية

واوضح محافظ الغربية، أنه تم إقامة مشروع شارع 306 " تحيا مصر " على مساحة 2604م2 بمنطقة الاستاد على كورنيش ترعة القاصد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتكلفة 10 مليون جنيه وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وخلق متنفس لأهالى المحافظة.

كما أعلن السعيد، أن أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة الكبرى بلغت قيمتها 120 مليون جنيه خلال العام الماضى، ففى مركز طنطا تم الانتهاء من إنشاء 168 وحدة سكنية بتكلفة 55 مليون جنيه لنقل سكان منطقة كندالية إليها وإعادة تطوير المنطقة، أما فى مركز المحلة الكبرى تم الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى " صندفا – أبو شاهين – سوق اللبن " بتكلفة 65 مليون جنيه.

ولفت محافظ الغربية، إلى أنه تم تدشين منظومة النقل الجماعى بالمحافظة بتشغيل 52 أتوبيس موديل 2020 للعمل بالخطوط الداخلية بمدينة طنطا والمحلة الكبرى وكذلك ربط جميع مراكز المحافظة بمدينة طنطا لتوفير وسائل نقل مريحه للمواطنين، كما سيتم دراسة عرض لعدد 52 أتوبيسا آخرين لدخولهم الخدمة وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب وموظفى الدولة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير متحف طنطا بتكلفة 18 مليون جنيه وافتتاحه بعد غلقه لمدة 19 عاما والذى يضم أكثر من 8 آلاف قطعة أثرية متنوعة، كما أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية "مول طنطا" والذى يوفر 10 آلاف فرصة عمل حيث تم إنهاء المرحلة الأولى خلال عام.

كما أشار السعيد، إلى أنه جارى تكهين محطة البيض المقامة على مساحة 14 فدانا واستبدالها بأكبر مزرعة لتسمين الدواجن على مستوى الجمهورية بتكلفة 40 مليون جنيه بالتعاون مع الإنتاج الحربى.