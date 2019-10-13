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محافظ الدقهلية يوجه بالرعاية الصحية الكاملة للأطفال المعرضين للمخاطر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:46 م
محافظ الدقهلية يوجه بالرعاية الصحية الكاملة للأطفال المعرضين للمخاطر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع اللجنة العامة لحماية الطفل بحضور الدكتورة هدى بلاط مقرر اللجنة لمناقشة المشكلات التى تواجهها على أرض الواقع وإيجاد حلول لها.

 

وأكد محافظ الدقهلية، على تقديم الرعاية الصحية الكاملة للأطفال المعرضين للمخاطر والقبول الفورى بجميع دور الرعاية لأى طفل معرض للمخاطر لحين انتهاء إجراءات دخوله.

 

ووجه شاروبيم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالرعاية الصحية الكاملة للأطفال الرضع المعرضين للمخاطر من سن يوم وحتى ثلاثة أشهر ويتم تسليمهم بعد هذه الفترة إلى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

 

كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة تخصيص دور أرضى بكل دار رعاية للأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الاحتياجات وسبل الرعاية اللازمة لهم.

 

وأكد "شاروبيم"، أن الدقهلية بها مجتمع مدنى عطاء وله دور بارز فى تقديم الخدمات العامة والخاصة لأبناء المحافظة ولم يبخل فى تقديم أى مساعدات سواء فى القطاع الصحى أو التعليمى أو القطاعات الأخرى.

 

حضر الاجتماع الدكتورة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والمهندس على عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم ونائبا عن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.


الدقهلية

محافظ الدقهلية

صحة الدقهلية

مديرية التضامن الاجتماعي

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