محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى قبل الشتاء

الاسكندرية جاكلين منير

تابع الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء القادم وذلك خلال الإجتماع الدورى الذى عقده اليوم مع مسئولى شركة الصرف الصحى لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.

بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أنه خلال الاجتماع؛ استعرضت شركة الصرف الصحى موقف أعمال تطهير الشنايش بكل حي، حيث بلغت نسبة تطهير شنايش الأمطار بحى منتزه ثان 100٪، و بحى منتزه أول 94٪، أما حى شرق فقد بلغت نسبة التطهير به 92 %، و حى وسط94%، و حى العجمى 80%، وعن حى غرب فقد بلغت نسبة التطهير 100%، وحى الجمرك 100%، أما حى العامرية فقد بلغت نسبة التطهير 88%، و أكد مسئولى الشركة ان جميع المناطق التى بلغت نسبة التطهير بها 100% يتم إعادة تطهيرها مرة أخرى، كما استعرض مسئولى الشركة أعمال تطهير المصبات حيث تم تنفيذ 6 مصبات مطر على المصرف بطريق رابعة الناصرية.

وأوضحت شركة الصرف موقف المشروعات التى يتم تنفيذها فى المناطق الساخنة، فقد أشار رئيس شركة الصرف الصحى إنه من المقرر الإنتهاء من أعمال الصرف الصحى فى المشروع الذى يتم تنفيذه بمحيط كلية الفنون الجميلة فى 22كتوبر الجاري، كما أنه من المقرر الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى بمشروع إحلال و تجديد صرف بالكيلو 21 فى 20 ديسمبر القادم، أما عن أعمال تحويل الصرف أسفل كوبرى 54 لتعارض الصرف القديم مع الكوبرى فمن المقرر الانتهاء منه فى 1 نوفمبر القادم، و جارى العمل على مشروع إحلال و تجديد منطقة النزهة ( الحضرة الجديدة)، وعن الهبوط بشارع عبد المنعم بمنطقة الجمرك فمن المقرر الانتهاء منه فى 15اكتوبر القادم.

و أشارت شركة الصرف الصحى إنه تم الإنتهاء من إنشاء شنايش تصريف الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنتزه ثان، كما تم الانتهاء من إحلال و تجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظيفل بقناة السويس بجوار السفارة الصينية، أما عن مشكلة تراكم المياه بشارع218 التنقية الغربية نتيجة كسر ماسورة مياه فقد تم سحب المياه وتم تطهير الشنايش وجارى إصلاح ماسورة المياه المكسورة.

أما عن أعمال تطهير منطقة أم زغيو فمن المقرر الإنتهاء منه فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، فقد تم تطهير 44 مطبق بالمحطة الثانية، و17مطبق من المحطة الثالثة، و14مطبق بمحطة ونيس، و16مطبق من محطة البيئة، كما يتم حاليا أعمال تطهير 5 مواسير أسفل الطريق الدولى ومن المقرر الانتهاء منها فى أول أسبوع من نوفمبر، و عن مشروع كوبرى الثروة السمكية فقد تم البدء فى أعمال الحفر وتوصيل وتركيب المواسير للثروة السمكية لعمل خط انحدار ومن المقرر له الإنتهاء فى الأسبوع الأول من نوفمبر.

وبناء على توجيهات المحافظ بضرورة الإهتمام بإدخال خدمة الصرف الصحى للمدارس التى تفتقر إليها ، فقد أكد اللواء محمود نافع إنه تم تقديم خدمات الصرف الصحى لبعض المدارس التى بحاجة إلى هذا حيث تم تقديم خدمة الصرف الصحى ل 30 مدرسة.