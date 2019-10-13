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محافظ أسيوط: قوافل بيطرية مجانية بـ 12 قرية من القرى الأكثر احتياجًا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:31 م
محافظ أسيوط: قوافل بيطرية مجانية بـ 12 قرية من القرى الأكثر احتياجًا اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط
أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدري

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أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن إطلاق 12 قافلة بيطرية مجانية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير فى 12 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة كمرحلة أولى فى الفترة من 10 نوفمبر وحتى 27 ديسمبر 2019 .

يأتى تنفيذ هذة القوافل لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن النائية والمحرومة بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرية وتفادى أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشاد محافظ أسيوط بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى المشاركة المجتمعية وبناء المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا لافتًا إلى التنسيق بين مؤسسة مصر الخير ومديرية الطب البيطرى لتنظيم برنامج قوافل للتشخيص والعلاج البيطرى بالمجان تستهدف 12 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا لتوفير أفضل درجات الرعاية الصحية البيطرية وتوفير الكشف والعلاج بالمجان للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها على أن تستمر القوافل لتشمل باقى القرى تباعًا منوهًا إلى تكثيف الجهود داخل كافة القطاعات فى مختلف المجالات وتسخير كافة الإمكانيات من أجل تحسين الواقع المعيشى للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.

على جانب آخر، أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام  المحافظة لحضور ختام مهرجان الصعيد المسرحى للفرق الحرة فى دورته الرابعة "دورة الكاتب المسرحى ألفريد فرج" وتكريم الفائزين فى المهرجان فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019 بقصر ثقافة أسيوط تحت رعاية وزير الثقافة واللواء ومحافظ أسيوط.

بحضور الكاتب الدكتور محمد سلماوى والكاتب سعد عبدالرحمن وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط وأعضاء لجنة التحكيم من المخرجين والأدباء ولفيف من الكتاب والأدباء والمثقفين والفنانيين الشباب.

وشهد حفل الختام عرض لفرقة الموسيقى بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بالدوير بمركز صدفا ثم عرض لفيلم تسجيلى عن الكاتب والأديب والمخرج المسرحى حسن الجريتلى كلمة للكاتب الكبير محمد سلماوى والت وجه فيها رسالة شكر لكل القائمين على المهرجان والفرق المشاركة.

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الكاتب والأديب والمخرج المسرحى حسن الجريتلى والدكتور محمود نسيم رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط ووسام درويش مدير قصر الثقافة ثم تكريم الأعمال الفائزة بالمهرجان وتوزيع الدروع وشهادات التقدير على المخرجين والممثلين المتميزين منهم.

 

ختام مهرجان الصعيد المسرحي (2)

ختام مهرجان الصعيد المسرحي (2)

 

ختام مهرجان الصعيد المسرحي (5)
ختام مهرجان الصعيد المسرحي (5)

 

ختام مهرجان الصعيد المسرحي (6)
ختام مهرجان الصعيد المسرحي (6)

 

ختام مهرجان الصعيد المسرحي (8)
ختام مهرجان الصعيد المسرحي (8)

 


اسيوط

مهرجان الصعيد

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محافظه اسيوط

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