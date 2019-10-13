محافظة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ2000 مواطن بقرى المنشاة

أعلنت محافظة سوهاج عن توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لعدد 2000 مواطن من أهالي قرية "الشاوولة" بمركز المنشاة والقرى المحيطة بالمجان، وذلك من خلال القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة على مدار يومين بالقرية.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القافلة استمرت لمدة يومين بمقر الوحدة الصحية بقرية الشاوولة، لافتاً إلى أن الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية بالإضافة إلى القرى المجاورة.

وأشار "جمعية" إلى أن القافلة شملت التخصصات الطبية "باطنة - جلدية - جراحة - تنظيم أسرة - رمد ـ أسنان - عظام - نساء وتوليد - أطفال"، لافتا إلى توفير جميع الأدوية اللازمة بالمجان، فضلاً عن إجراء التحاليل بجميع أنواعها ومنها تحليل دم وطفيليات، والكشف المبكر للضغط والسكر، مشيراً الى تحويل عدد من المرضى الى المستشفيات العامة والمركزية للعلاج على نفقة الدولة.