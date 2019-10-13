محافظة الجيزة تطلق حملة لمكافحة البلهارسيا بقرى العياط وأبو النمرس والصف

كتب سيد الخلفاوى

أطلقت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة حملة لعلاج أهالى مراكز ومدن الصف وأبو النمرس وأطفيح والعياط ومنشأة القناطر خلال الفترة من 20/10 حتى 7/11 لمكافحة مرض البلهارسيا .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن الحملة تأتى فى إطار اهتمام الدولة بصحة أبنائها وحمايتهم من الأمراض حيث تستهدف الحملة البؤر ذات الانتشار العالى لمرض البلهارسيا والتى تتمركز فى قرى المساندة وكفر الرفاعى بمركز ومدينة العياط وطموة بمركز ومدينة ابو النمرس والودى بمركز ومدينة الصف والاخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى الرقة البحرية والكداية بمركز ومدينة أطفيح .

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن المعنية ومديريات التربية والتعليم والاوقاف والمنطقة الازهرية لإخطار المواطنين بمواعيد الحملات ونشر الوعى بأهميتها وتقديم الدعم الكامل من أجل إنجاحها والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين حرصاً على الصحة العامة لمواطنى الجيزة .

وأضاف المحافظ أن المستهدف تطعيمهم بالحملة 28 ألف و200 مواطن من سكان وأطفال تلك القرى بالاضافة إلى أنه سيتم تجريع الأطفال بالمدراس من الصف الاول الابتدائى حتى السادس الابتدائى بمراكز العياط وابو النمرس والصف وذلك عن طريق أقراص سهلة البلع .

من جانبها أشارت الدكتورة سيدة على، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الإدارات الصحية المعنية بالحملة تقوم حالياً بنشاط مكثف استعداداً للحملة بالمتابعة مع ادارة الأمراض المتوطنة بالمديرية حيث تم التجهيز للحملة وعقد الاجتماعات لفريق الإشراف علي الحملة بالإدارات الصحية وعقد دورات تدريبية لجميع الفرق المشاركة بالحملة وجارى عمل الدعاية اللازمة لها .