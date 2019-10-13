متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

كتبت فاطمة ياسر

ألم شديد في الصدر يصاحبه حكة شديدة وسعال وارتفاع في درجة حرارة الجسم ، وفي بعض الأحيان يصاحب هذه الكحة بعض نقاط الدم، أعراض تواجهها فى حالة الإصابة بالالتهاي الرئوى، ورغم تعامل البعض ببساطة مع هذه الأعراض إلا أن عدم الاهتمام بإصابة الالتهاب الرئوى قد يؤدى بالشخص للوفاة أحيانا.

وخلال الأسطر التالية سنتعرف لماذا يتعرض المصاب بالالتهاب الرئوي للوفاة، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

وأوضح التقرير أن الشخص المصاب يتعرض للوفاة عندما يتعرض إلى فشل في وظائف التنفس، أو عدما ترفض الرئة الاستجابة للأكسجين من خلال الأجهزة الخاصة بالتنفس الصناعي، وفي هذه الحالة يتعرض المصاب للتسمم في الدم نتيجة لعدم تواجد الأكسجين في الجسم ويتسبب في الوفاة.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالالتهاب الرئوي، ومنها الإصابة بفيروس يتسبب في تعرض الرئة للالتهاب، وأيضا الأشخاص المصابون بالربو أكثر عرضة لهذا الأمر بالإضافة إلي مرضي القلب والأوعية الدموية والسكر والسرطان، ولذا يجب عليهم توخي الحذر.

وعن أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي أشار التقرير إلى أنها تكون سعال يصاحبه البلغم، مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وعدم القدرة علي التقاط النفس بشكل طبيعي، والنهجان الشديد، وألم في الصدر والرغبة في الغثيان.

ونجد أن الأشخاص المدخنون ومرضي الكلي والقلب وأصحاب مشاكل الجهاز التنفسي وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.